NSE GROUPE : Chiffre d'affaires 2023 record : 77 M EUR (+17%)

Chiffre d'affaires 2023 record : 77 M€ (+17%)

Nette accélération de la croissance au second semestre

Perspective de poursuite de la dynamique annuelle

de croissance rentable en 2024

Évolution de la Gouvernance NSE

Nizerolles, le 26 janvier 2024, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023 (clos au 31 décembre 2023). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

NSE a enregistré une nette progression de son chiffre d'affaires consolidé en 2023, qui atteint un montant historique de 77 M€, grâce à la poursuite de la dynamique de croissance enclenchée par le plan de relance 2022. La hausse s'est accélérée au second semestre de l'exercice, portée par la forte augmentation de l'activité de la BU Services, qui profite du dynamisme actuel du secteur de la Défense, et le retour à la croissance de la BU intégration. Dans l'ensemble, le Groupe continue de tirer parti de la diversité des zones et des secteurs adressés pour accroître sa présence sur ses marchés de prédilection et gagner de nouveaux contrats.

Cette performance, couplée à l'ensemble des actions visant à améliorer les marges opérationnelles, permettent à NSE de confirmer son ambition d'amélioration significative des résultats annuels par rapport à 2022, avec un EBITDA au S2 2023 qui devrait être proche de celui du S1 2023.

NSE entend poursuivre sa dynamique de croissance annuelle en 2024, grâce à des prises de commandes importantes sur l'exercice et la montée en puissance de ses contrats historiques. NSE a étendu son carnet de commandes sur ses 2 principales BU, les BUS et BUI. Cette dynamique illustre ainsi tout l'attrait pour le savoir-faire et les solutions du Groupe en matière de produits et services à forte valeur ajoutée.

En outre, le Groupe annonce l'évolution prochaine et anticipée de son Conseil de Surveillance qui sera soumise au vote des actionnaires lors d'une AGO le 21 mars 2024.

Chiffre d'affaires 2023 consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ 2023 2022 Variation S2 2023 S2 2022 Variation Services 45 303 35 646 +27,1% 24 426 19 039 +28,3% Intégration 27 843 24 541 +13,5% 15 044 12 046 +24,9% Conception 3 847 5 380 -28,5% 2 216 2 732 -18,9% Total Consolidé 76 994 65 567 +17,4% 41 687 33 818 +23,3%

NSE : un acteur clé de la chaine de valeur qui accroît son empreinte sur ses marchés

1/ Nette accélération de l'activité sur la BU Services (59% du CA annuel) qui capte le dynamisme des marchés de Défense

La BU Services a confirmé sa forte dynamique de croissance tout au long de l'exercice 2023, avec une nouvelle accélération au second semestre (+28,3%), confirmant sa position de BU la plus contributive au chiffre d'affaires de NSE. Le chiffre d'affaires atteint ainsi 45,3 M€, en croissance de +27,1%, illustrant les nombreux gains de marchés dans le secteur de la Défense, notamment pour l'armée de Terre. NSE a poursuivi le développement des activités MCO Aéronautique (Maintien en Condition Opérationnelle) qui constitue un relais de croissance naturel grâce à l'expérience acquise dans les domaines de l'aéronautique civile & militaire.

NSE TLS au Canada, filiale internationale détenue à 50 % et mise en équivalence dans la consolidation, a connu un nouvel exercice de croissance, avec une progression d'environ 20% de son chiffre d'affaires (15,7 M€ vs 13,2 M€ en 2022). Cette filiale, dédiée à l'optimisation des délais d'exécution dans la logistique du secteur Transport, continue sa montée en puissance après le gain de contrats structurants au cours des derniers semestres.

2/ Rebond de l'activité de la BU Intégration en 2023 (36% du CA annuel)

Le chiffre d'affaires de la BU Intégration ressort en hausse de +13,5 % à 27,8 M€ en 2023, porté par l'accélération de la croissance au second semestre (+24,9%). La BU évolue dans un contexte favorable sur ses marchés principaux et recueille les fruits du déploiement d'offres stratégiques renforcées sur le secteur de la Défense et de l'Aéronautique ainsi que des actions de diversification, à destination du secteur Médical notamment. De plus, la dynamique de prise de nouvelles commandes s'est poursuivie tout au long de l'exercice.

Au Canada, NSE Automatech a maintenu un niveau élevé de chiffre d'affaires, qui ressort quasiment stable à 10,3 M€. La filiale continue de rencontrer une forte demande dans le secteur du Médical, principalement à destination du marché US et profite de la reprise du secteur Aéronautique au Canada. Pour ses filiales internationales, NSE enregistre une nette croissance de l'activité pour HICAL-NSE en Inde (détenue à 49%).

3/ BU Conception (5% du CA annuel) : bonne fin d'exercice et décalage de commandes vers 2024

L'activité Conception ressort en recul de -28,5 %, pour un chiffre d'affaires de 3,8 M€ en 2023. Le second semestre a été plus dynamique que le premier, du fait notamment de réception d'une partie des commandes décalées. La BUC conserve toute son attractivité dans le développement et la production d'équipements électroniques performants tels que des systèmes de vision nocturne, d'enregistreur de paramètres de vol et d'équipements électroniques embarqués. Des offres significatives sont en cours de discussion et devraient permettre de redynamiser la performance de la BU.

Perspectives de poursuite de croissance en 2024, grâce à la montée en puissance de contrats majeurs et à la profondeur du carnet de commandes.

Tout au long de l'année, NSE s'est appuyé sur une bonne dynamique commerciale. Le carnet de commandes ressort en conséquence en nette croissance sur ses 2 principales BU, les BUS et BUI. Le Groupe s'attend de ce fait à poursuivre sa dynamique de croissance annuelle en 2024.

NSE s'est également engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

Dans ce contexte, NSE a finalisé son bilan carbone (Scope 1,2 et 3) sur le premier semestre. Celui-ci a été intégré dans le Rapport Extra Financier NSE publié en juillet. Cette nouvelle version est consultable sur le site web de NSE :

https://www.nse-groupe.com/wp-content/uploads/2023/07/Rapport-RSE-2022.pdf

Évolution des BU

Le groupe annonce l'évolution des BU de NSE, les BU Intégration et BU Conception sont consolidées dans la BU Interconnexion à partir de 2024. Les nouvelles communications se feront avec cette nouvelle organisation.

Évolution de la Gouvernance de NSE

Le Conseil de Surveillance de NSE est constitué à date de :

François LACOSTE, Président

Alain REMUZON, Vice-Président

NSE Participations représenté par Lise CAUCHY – LACOSTE

Le Groupe annonce l'évolution prochaine et anticipée de son Conseil de Surveillance.

Mr Alain REMUZON, Vice-Président et Mme Lise CAUCHY-LACOSTE, représentante de NSE Participations au Conseil de Surveillance ayant fait part de leur volonté de passer le relais après plus de 7 années de mandats.

En outre, Mr François LACOSTE a également indiqué vouloir quitter sa fonction de Président du Conseil de Surveillance tout en restant membre en tant que représentant de la Holding NSE Participations, actionnaire majoritaire.

Une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) sera convoquée par le Directoire, qui reste inchangé le jeudi 21 mars 2024 à 11h30 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vichy, 5 rue Montaret, 03200 VICHY avec un ordre du jour unique : « Changement de Gouvernance du Conseil de Surveillance NSE ».

Les actionnaires de cette AGO devront notamment entériner les nominations au Conseil de Surveillance de :

Monsieur Stéphane MAYER https://www.nse-groupe.com/Bio-Stephane-Mayer-2024.pdf

Madame Isabelle CARRERE https://www.nse-groupe.com/Bio-Isabelle-CARRERE.pdf

Sous réserve d'avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires.

La nomination de Monsieur Stéphane MAYER et de Madame Isabelle CARRERE, qui disposent tous les deux, outre leur expérience en direction d'entreprise, leur expertise financière et leurs compétences en matière de gouvernance, d'une connaissance approfondie des secteurs Aéronautique et Défense marquera la volonté du groupe NSE de poursuivre dans la continuité, ses activités, en France et à l'international, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, tout particulièrement ses clients, et ses collaborateurs, professionnels et engagés

Le Président sortant, François LACOSTE souhaite exprimer toute sa reconnaissance et ses remerciements à Alain REMUZON et à Lise CAUCHY-LACOSTE pour leurs actions, leurs travaux, leurs analyses et leurs engagements forts pendant toutes ces années dans l'intérêt de NSE.

Il demande aux actionnaires convoqués à cette AGO le jeudi 21 mars 2024 de marquer leur confiance par un vote de soutien à l'équipe proposée, compétente et rajeunie.

Suite à l'AGO du 21 mars 2024, le nouveau Conseil de Surveillance se réunira aux fins de nommer son Président et son Vice-Président.

Prochain communiqué : Résultats 2023, 26/04/2024 après clôture de la Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2023, le Groupe a réalisé 77 millions € de CA consolidé dont 33 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639