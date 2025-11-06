 Aller au contenu principal
NRJ Group voit ses revenus reculer au troisième trimestre
information fournie par AOF 06/11/2025 à 18:05

(AOF) - Au troisième trimestre, NRJ Group a généré des revenus de 81,2 millions d’euros, en baisse de 1,2%. Toutes les divisions ont souffert d'un repli de leur activité. La radio a vu son chiffre d’affaires reculer de 0,9%, à 55 millions d’euros, tandis que celui de la télévision a chuté de 26,3%, à 1,4 million d’euros, et les revenus de la Diffusion se sont affaissés de 2,4%, à 20,7 millions d’euros. NRJ Group explique ces difficultés par un marché publicitaire pénalisé par l’instabilité politique et les incertitudes économiques.

L'entreprise estime que la tendance sur le marché publicitaire devrait être peu favorable sur l'ensemble du dernier trimestre 2025.

Valeurs associées

NRJ GRP
7,960 EUR Euronext Paris -0,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

