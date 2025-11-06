NRJ Group voit ses revenus reculer au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, NRJ Group a généré des revenus de 81,2 millions d’euros, en baisse de 1,2%. Toutes les divisions ont souffert d'un repli de leur activité. La radio a vu son chiffre d’affaires reculer de 0,9%, à 55 millions d’euros, tandis que celui de la télévision a chuté de 26,3%, à 1,4 million d’euros, et les revenus de la Diffusion se sont affaissés de 2,4%, à 20,7 millions d’euros. NRJ Group explique ces difficultés par un marché publicitaire pénalisé par l’instabilité politique et les incertitudes économiques.

L'entreprise estime que la tendance sur le marché publicitaire devrait être peu favorable sur l'ensemble du dernier trimestre 2025.

