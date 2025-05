NRJ Group: vers une cession de Chérie 25 à CMA Média information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - NRJ Group a annoncé vendredi soir la signature avec CMA Média d'une promesse unilatérale d'achat en vue d'une éventuelle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25 (société Chérie HD et société STL).



La réalisation de cette promesse en vue d'une cession pourrait intervenir après consultation du Comité Social et Economique de l'UES Boileau dont les sociétés concernées font partie et sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Arcom.



Pour rappel, le groupe de médias avait fait part, deux jours auparavant, de négociations exclusives avec CMA Média en vue d'une telle opération, discussions qu'il entendait mener 'dans le meilleur intérêt de Chérie 25 et de ses salariés'.





