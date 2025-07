NRJ Group: protocole de cession signé pour Chérie 25 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 16:54









(Zonebourse.com) - Après avoir obtenu un avis favorable unanime des instances représentatives du personnel le 21 juillet, NRJ Group indique avoir signé avec CMA Média, le protocole de cession de Chérie 25 sous la condition suspensive de l'obtention de l'agrément de l'ARCOM.



Pour rappel, le groupe de médias avait signé au mois de mai dernier, avec CMA Média, d'une promesse unilatérale d'achat en vue d'une éventuelle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25 (société Chérie HD et société STL).





