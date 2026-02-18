NRJ Group perd sa licence FM nationale en Suède
"Cette décision surprenante intervient alors que NRJ, pionnière dès le lancement de la radio privée en Suède en 1993, est la seule radio commerciale à avoir enregistré une croissance de son audience en 2025", met en avant le groupe de médias français.
NRJ précise toutefois que cette décision ne signifie pas sa disparition du paysage radiophonique en Suède à compter du 1er août 2026, car après l'attribution des 3 licences FM nationales, l'Autorité des médias procédera à l'attribution des autorisations d'émettre régionales au printemps 2026.
"Pour les 1,5 million d'auditeurs de NRJ en Suède et dans l'intérêt de la diversité du paysage radiophonique suédois, il serait incompréhensible que NRJ ne puisse pas continuer à émettre dans le plus grand nombre de régions possible en Suède à partir du 1er août 2026", affirme le groupe.
