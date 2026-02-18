 Aller au contenu principal
NRJ Group perd sa licence FM nationale en Suède
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:36

NRJ Group fait part de la décision de l'Autorité suédoise des médias concernant l'attribution des 3 licences FM nationales pour la période du 1er août 2026 au 31 juillet 2034 : il n'a pas vu sa licence FM nationale renouvelée et cessera donc de l'exploiter à compter du 1er août 2026.

"Cette décision surprenante intervient alors que NRJ, pionnière dès le lancement de la radio privée en Suède en 1993, est la seule radio commerciale à avoir enregistré une croissance de son audience en 2025", met en avant le groupe de médias français.

NRJ précise toutefois que cette décision ne signifie pas sa disparition du paysage radiophonique en Suède à compter du 1er août 2026, car après l'attribution des 3 licences FM nationales, l'Autorité des médias procédera à l'attribution des autorisations d'émettre régionales au printemps 2026.

"Pour les 1,5 million d'auditeurs de NRJ en Suède et dans l'intérêt de la diversité du paysage radiophonique suédois, il serait incompréhensible que NRJ ne puisse pas continuer à émettre dans le plus grand nombre de régions possible en Suède à partir du 1er août 2026", affirme le groupe.

Valeurs associées

NRJ GRP
7,1400 EUR Euronext Paris +0,28%
