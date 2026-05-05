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NRJ Group maintient ses perspectives annuelles
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:25

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de NRJ s'établit à 71,9 millions d'euros, en recul de 1,5%. Le pôle Médias limite sa baisse à 2,1%, soutenu par la bonne tenue de la radio.

Les stations du groupe confirment d'ailleurs leur position de première offre commerciale en France sur la cible des 25-49 ans, avec une part d'audience de 18,8%.

Le pôle Diffusion affiche, de son côté, une dynamique solide, avec une croissance de 3,3% de son chiffre d'affaires hors impact des décisions de l'Arcom, contribuant à atténuer le repli global de l'activité.

Dans ce contexte, le groupe maintient ses perspectives pour l'exercice 2026, tout en soulignant une visibilité toujours limitée sur le marché publicitaire, dans un environnement économique et géopolitique incertain.

Enfin, en Suède, le groupe se positionne pour l'après-licence FM nationale, dont l'exploitation prendra fin le premier août 2026. Plusieurs candidatures ont été déposées dans le cadre de l'attribution de fréquences régionales, avec des décisions attendues d'ici la fin du mois de mai.

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