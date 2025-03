NRJ Group : léger repli du résultat opérationnel courant 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Compte tenu des bonnes performances opérationnelles du groupe en 2024 et de la solidité de sa situation financière, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 15 mai prochain le versement d'un dividende de 0,29 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2024. Le détachement est attendu le 2 juin 2025 et le paiement le 4 juin 2025. Il s'élevait à 0,34 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2023.

Le free cash-flow dégagé par le groupe s'élève à 43,6 millions d'euros, à comparer à 33 millions d'euros en 2023, en raison d'une amélioration de 6,1 millions d'euros des flux nets de trésorerie générés par l'activité et d'un niveau d'investissement légèrement inférieur à celui de 2023, qui intégrait l'acquisition de RadioKing.

(AOF) - En 2024, NRJ Group a enregistré une baisse de 7,1% du résultat net, part du groupe, à 42 millions d’euros et un repli de 1,4% du résultat opérationnel courant hors échanges à 48,2 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle courante du groupe de médias s’élève à 12,2%, à comparer à 12,5% en 2023 et 12% en 2022. NRJ Group souligne que ces résultats sont proches de ceux historiques de 2023. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges a progressé de 1,1% par rapport à 2023, pour s'établir à 396,1 millions d'euros.

