NRJ Group: le Conseil d'Etat saisi sur le dossier NRJ 12

(CercleFinance.com) - NRJ Group a annoncé hier soir qu'il avait saisi le Conseil d'Etat afin de contester la décision de l'Arcom de ne pas sélectionner sa chaîne NRJ 12 dans le cadre de la récente réattribution des fréquences TNT.



Le groupe explique que cette procédure en référé vise à obtenir la suspension, puis l'annulation, de la mesure de non pré-sélection prise en juillet dernier par l'autorité française de régulation de l'audiovisuel, qui avait choisi de ne pas conserver NRJ 12 dans sa liste de chaînes retenues.



'Cette mesure, totalement incompréhensible, est en réalité une décision qui fait d'ores et déjà grief à NRJ 12, ce qui justifie la saisine du juge administratif sans attendre que l'Arcom publie ses décisions définitives', estime le groupe dans un communiqué.



NRJ se dit ainsi 'pleinement mobilisé' pour défendre activement ses droits et utilisera toutes les voies de recours à cet effet.



L'Arcom avait annoncé le 14 juillet la pré-sélection des candidats pour les 15 fréquences TNT qui étaient remises en jeu, écartant les candidatures de C8 et NRJ 12 au profit de deux nouveaux entrants, Ouest France TV et Réels TV (Daniel Kretinsky).



Les autorisations d'émettre de C8 (groupe Canal+) et NRJ 12 (NRJ Group) sur la TNT devraient ainsi prendre fin en 28 février 2025.



Après avoir rebondi de plus de 1% hier, le titre NRJ Group repartait à la baisse jeudi matin à la Bourse de Paris, cédant autour de 0,3% en milieu de matinée.





