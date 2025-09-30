NRJ Group finalise la cession de Chérie 25 à RMC-BFM
30/09/2025
Le groupe indique que l'impact de cette cession sur son Résultat net part du Groupe 2025 ne pourra être définitivement déterminé que lors de la clôture de cet exercice.
NRJ Group s'attend néanmoins à ce que la cession génère un impact positif de l'ordre de 60 millions d'euros sur son Résultat net part du Groupe 2025.
Valeurs associées
|7,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,78%
