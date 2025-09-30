NRJ Group finalise la cession de Chérie 25

(AOF) - NRJ Group annonce avoir finalisé la cession de la chaîne Chérie 25 (sociétés Chérie HD et STL) à RMC-BFM, filiale du Groupe CMA Media. Même si l’impact de cette cession ne pourra être définitivement déterminé que lors de la clôture de cet exercice, le groupe estime, à date, que la cession de la chaîne Chérie 25 devrait avoir un impact positif de l’ordre de 60 millions d’euros sur son résultat net part du groupe 2025.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer