NRJ Group finalise la cession de Chérie 25
30/09/2025 à 18:19

(AOF) - NRJ Group annonce avoir finalisé la cession de la chaîne Chérie 25 (sociétés Chérie HD et STL) à RMC-BFM, filiale du Groupe CMA Media. Même si l’impact de cette cession ne pourra être définitivement déterminé que lors de la clôture de cet exercice, le groupe estime, à date, que la cession de la chaîne Chérie 25 devrait avoir un impact positif de l’ordre de 60 millions d’euros sur son résultat net part du groupe 2025.

