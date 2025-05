NRJ Group: en discussions pour céder Chérie 25 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce être en négociations exclusives avec CMA Média dans le cadre de la potentielle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25, des discussions qu'il 'entend mener dans le meilleur intérêt de Chérie 25 et de ses salariés'.



'Le Comité Social et Economique de l'UES Boileau dont les sociétés concernées font partie sera informé et consulté dès qu'un projet suffisamment avancé pourra lui être présenté, conformément aux obligations légales en la matière', précise-t-il.





Valeurs associées NRJ GRP 7,0400 EUR Euronext Paris 0,00%