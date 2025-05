NRJ Group devrait vendre Chérie 25 à CMA Média

(AOF) - NRJ Group a signé avec CMA Média une promesse unilatérale d’achat en vue d’une potentielle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25 (société Chérie HD et société STL). La réalisation de cette promesse pourrait intervenir après la consultation du Comité Social Economique de l’UES Boileau dont les sociétés concernées font partie et sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’Arcom. L’acquéreur, CMA Média, possède déjà BFM et RMC et est une filiale de CMA CGM.

AOF - EN SAVOIR PLUS