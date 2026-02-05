 Aller au contenu principal
NRJ Group dévoile des revenus annuels en baisse
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:14

Sur l'ensemble de l'année 2025, NRJ Group a vu ses revenus reculer de 3,1%, à 338,6 millions d'euros, après avoir connu un quatrième trimestre décevant. Entre octobre et décembre, le chiffre d'affaires s'est affaissé de 6,2%, à 94,5 MEUR.

Le groupe indique que le marché publicitaire a été pénalisé par les incertitudes économiques et géopolitiques et l'instabilité politique en France.

En outre, le chiffre d'affaires consolidé a été également impacté négativement par les décisions de l'Arcom relatives à NRJ 12 et à l'activité du pôle diffusion.

