NRJ Group autorisé par l'Arcom à céder Chérie 25
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:55

NRJ Group annonce que l'Arcom a autorisé ce jour la cession de sa chaine Chérie 25 (sociétés Chérie HD et STL) à CMA Média, levant ainsi la condition suspensive à laquelle était subordonnée la réalisation de cette opération.

La réalisation de cette cession de Chérie 25 à CMA Média devrait donc intervenir à la fin de ce mois de septembre, et aurait un 'impact positif significatif' sur le résultat net part du groupe 2025 de NRJ Group.

Pour rappel, le groupe de médias avait signé le protocole de cession de Chérie 25 à CMA Média au mois de juillet, après avoir obtenu un avis favorable unanime des instances représentatives du personnel.

