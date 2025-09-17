NRJ Group autorisé par l'Arcom à céder Chérie 25
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:55
La réalisation de cette cession de Chérie 25 à CMA Média devrait donc intervenir à la fin de ce mois de septembre, et aurait un 'impact positif significatif' sur le résultat net part du groupe 2025 de NRJ Group.
Pour rappel, le groupe de médias avait signé le protocole de cession de Chérie 25 à CMA Média au mois de juillet, après avoir obtenu un avis favorable unanime des instances représentatives du personnel.
Valeurs associées
|7,5200 EUR
|Euronext Paris
|+1,08%
