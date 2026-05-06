NRG Energy n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'un climat clément au Texas et d'une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions, de commentaires issus de la conférence téléphonique et de détails aux paragraphes 1, 6, 7, 10 et 11) par Pooja Menon

Le producteur d'électricité NRG Energy

NRG.N a manqué mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, pénalisé par des conditions météorologiques plus clémentes au Texas et une hausse des coûts, ce qui a entraîné une baisse de 3,6 % de son action en début de séance.

Les charges d'intérêts de la société au cours du trimestre ont grimpé à 285 millions de dollars, contre 163 millions il y a un an, affectées par les coûts liés à l'acquisition finalisée d'actifs de production d'électricité auprès de la société d'investissement LS Power, dans le cadre d'une transaction évaluée à 12 milliards de dollars.

Les coûts d'exploitation de NRG, basée à Houston, au Texas, ont augmenté de 33,4 % pour atteindre 9,93 milliards de dollars.

La société prévoit que l'exploitation commerciale de la centrale T.H. Wharton de 415 mégawatts au Texas, son premier projet, débutera d'ici la fin du mois de mai.

Au sein de son parc existant, NRG entrevoit des opportunités d'augmentation de puissance et de conversion commerciale pouvant atteindre 2 gigawatts, contre près d'un gigawatt précédemment annoncé, ont déclaré des dirigeants de la société lors d'une conférence téléphonique.

Ce gigawatt supplémentaire proviendrait de mises à niveau traditionnelles au gaz naturel, en plus du potentiel de conversion de turbines à combustion en turbines à gaz à cycle combiné (CT-CCGT) précédemment annoncé.

Par ailleurs, Robert Gaudette a succédé la semaine dernière à Larry Coben au poste de directeur général de la société.

NRG a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 10,26 milliards de dollars, contre 8,59 milliards il y a un an.

Le bénéfice de base ajusté de sa filialetexane a chuté de 27,8 % pour s’établir à 216 millions de dollars, en raison d’un hiver doux qui a entraîné une baisse de près de 30 % des degrés-jours de chauffage, ce qui a conduit à une diminution de la charge de détail.

Plus tôt cette année, les pannes de centrales électriques se sont multipliées le long de la côte est des États-Unis, alors que la pénurie de gaz naturel et les températures glaciales ont réduit la production d'électricité du parc de production de la région.

En conséquence, l'Ebitda ajusté du segment Est de la société a reculé de 2 % à 464 millions de dollars, en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement en électricité pendant la tempête hivernale Fern.

Le bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 1,78 dollar, selon les données compilées par LSEG.