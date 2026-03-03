NRG Energy chute après l'offre d'actions de 2,3 milliards de dollars de LS Power, dont le volume a été augmenté

3 mars -

** Les actions de la compagnie d'électricité NRG Energy

NRG.N ont baissé de 5,8 % à 165,33 $ avant la cloche, après la fixation des prix de l'offre secondaire de 2,3 milliards de dollars dont le volume a été augmenté.

** NRG, basée à Houston, Texas, annonce () que les affiliés de LS Power ont déchargé 14,3 millions d'actions à 164 $.

** La taille de l'offre a été augmentée, passant de 12,3 millions d'actions, et les prix ont été réduits de 6,6 % par rapport à la dernière clôture.

** Les actionnaires vendeurs ont reçu les actions de NRG en contrepartie de l'acquisition récemment conclue () des centrales électriques au gaz naturel de LS Power.

** Barclays et Citigroup sont les chefs de file de l'offre, rejoints par JP Morgan et RBC.

** NRG a ~214,7 millions d'actions en circulation.

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de ~10% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 189,96 $ le mercredi dernier.

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; PT médian 203 $, selon LSEG.