NOXXON résume les points clés de l'évènement présenté par un expert scientifique, le Dr Frank A. Giordano, sur l'association du NOX-A12 et de la radiothérapie dans le traitement du cancer du cerveau qui s'est tenu le 23 novembre 2021

Berlin, Allemagne, le 02 décembre 2021, 08h00 CET - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), a organisé un événement présenté par un expert scientifique, Franck A. Giordano, M.D., le 23 novembre 2021, pour discuter de l'association du NOX-A12 et de la radiothérapie dans le traitement du cancer du cerveau (glioblastome multiforme). Le Dr Giordano est directeur et président du département de radio-oncologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne, et investigateur principal de l'étude de phase 1/2 GLORIA sur le NOX-A12 dans le traitement du glioblastome.