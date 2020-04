Noxxon présentera les dernières données cliniques de son essai évaluant l'association de NOX-A12 / Keytruda dans le cancer colorectal et pancréatique au congrès virtuel annuel 2020 de l'AACR

Recevez l'actualité de NOXXON en faisant la demande directement à noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique dédiée à l'amélioration des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui qu'elle présentera un poster, intitulé « Étude de Phase 1/2 évaluant l'inhibiteur de CXCL12, NOX-A12, en association avec le pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique à microsatellites stables ou d'un cancer pancréatique » lors du congrès virtuel annuel 2020 de l'Association Américaine pour la Recherche contre le Cancer (AACR). La présentation inclura une courte vidéo et un commentaire de l'investigateur principal de l'étude, le Dr. Niels Halama du Centre National pour les Maladies Tumorales de Heidelberg, en Allemagne, qui présentera les dernières données pharmacodynamiques, de sécurité, de survie et les données cliniques plus matures de l'essai.