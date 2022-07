NOXXON Pharma annonce son changement de nom en "TME Pharma" et son nouveau code mnémonique

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 15 juillet 2022, 08h00 CEST – TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui qu'elle a officiellement changé sa dénomination sociale de "NOXXON Pharma N.V." en "TME Pharma N.V." et que le symbole boursier de l'action ordinaire de la société sur Euronext Growth Paris passera de "ALNOX" à "ALTME". La négociation sous le nouveau nom et le nouveau code mnémonique débutera à l'ouverture du marché, le 19 juillet 2022. En plus du nouveau ticker ALTME, l'ISIN sera modifié et passera de NL0012044762 à NL0015000YE1 à la date de consolidation des actions, le 28 juillet 2022.