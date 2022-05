NOXXON met à jour son accord de financement avec Atlas

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de NOXXON, merci de contacter noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 19 mai 2022, 8h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui un troisième amendement de son accord avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO). Cet amendement augmente et équilibre toutes les tranches restantes à 1,08 million d'euros, ajuste les conditions de conversion à celles de l'accord initial conclu en avril 2020 et permettra à NOXXON de tirer deux tranches à des conditions plus flexibles à partir de juillet 2022.