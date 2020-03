Noxxon fait le point sur le recrutement clinique et les activités de la Société pendant la pandémie de COVID-19

Recevez l'actualité de NOXXON en faisant la demande directement à noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (EuroNext Growth Paris : ALNOX) (la « Société »), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, fait aujourd'hui le point sur les mesures prises par la Société en réponse à l'impact potentiel du COVID-19 sur ses activités et son essai clinique en cours dans le cancer du cerveau.



Conformément aux lignes directrices publiées le 20 mars 2020 par l'Agence Européenne du Médicament (EMA), NOXXON a procédé à une évaluation critique des risques et des bienfaits de la poursuite du traitement et du recrutement de nouveaux patients dans son essai clinique évaluant l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie en traitement de première ligne chez des patients souffrant d'un cancer du cerveau.