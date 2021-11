NOXXON fait le point sur le calendrier des essais cliniques a venir pour le NOX-A12 dans le traitement des cancers du pancréas et du cerveau

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 3 novembre 2021, 08h00 CET - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd’hui qu'en raison de problèmes d'approvisionnement affectant l’entreprise en charge de la production de ses médicaments, le début de ses deux prochains essais cliniques évaluant NOX-A12 sera retardé de 3 mois au maximum, jusqu'au troisième trimestre 2022. Les essais concernés sont l'essai de phase 2 (OPTIMUS) évaluant NOX-A12 en association avec le traitement anti-PD-1 Keytruda® (pembrolizumab) de MSD (Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J. Etats-Unis) dans le traitement en deuxième ligne du cancer du pancréas, et l'essai pivot de phase 2/3 qui évaluera NOX-A12 en association avec la radiothérapie comme traitement de première ligne chez les patients atteints d’un cancer du cerveau (glioblastome).