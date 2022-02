NOXXON annonce sa participation à des conférences de partenaires et d'investisseurs en février et mars 2022

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de NOXXON, merci de contacter noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 10 février 2022, 08h00 CET - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd’hui la participation d'Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, et de Bryan Jennings, directeur financier de NOXXON, à des conférences de partenaires et d'investisseurs en février et mars 2022. Ils seront également disponibles pour des réunions.