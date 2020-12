NOXXON annonce le lancement de la production du NOX-A12 dans le cadre de ses futures études cliniques

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui le lancement de la production du NOX-A12, le produit phare de la Société, en prévision de ses futures études cliniques.



Comme indiqué dans de précédentes communications, la stratégie de développement clinique de NOXXON pour le NOX-A12 se focalise sur deux indications oncologiques : le cancer du cerveau et le cancer du pancréas. La Société entend évaluer plusieurs combinaisons thérapeutiques afin de développer le NOX-A12 et le portefeuille de produits de la Société dans des indications à fort besoin médical et pour lesquelles très peu de traitements existent.