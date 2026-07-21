Novo poursuit Lilly en justice pour publicité trompeuse dans la guerre des médicaments amaigrissants

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* Novo accuse Lilly d'affirmer que ses médicaments amaigrissants sont plus efficaces que ceux de Novo

* Le laboratoire pharmaceutique danois affirme que Lilly a enfreint la législation sur la publicité et la concurrence déloyale dans ses publicités pour Zepbound et Mounjaro

* Novo et Lilly se livrent une bataille acharnée pour dominer le marché américain des médicaments contre l'obésité

par Maggie Fick et Michael Erman

Novo Nordisk NOVOb.CO a poursuivi mardi son rival Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral américain, accusant le laboratoire américain de publicité mensongère pour avoir affirmé que ses médicaments amaigrissants étaient plus efficaces que ceux de Novo. La société danoise a déposé plainte devant le tribunal fédéral de district des États-Unis dans le New Jersey, alléguant que Lilly avait enfreint les lois fédérales et étatiques relatives à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale, notamment le Lanham Act, par le biais de campagnes publicitaires nationales pour le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Novo affirme que Lilly a comparé les doses maximales autorisées de ses médicaments à des doses plus faibles des produits Wegovy et Ozempic de Novo, tout en omettant de mentionner des versions plus récentes à plus forte dose qui, selon Novo, permettent une perte de poids plus importante. « Ces publicités sont malveillantes et trompeuses, car Lilly cite sciemment des essais cliniques obsolètes qui comparent les doses les plus élevées de ses médicaments à des doses plus faibles des médicaments de Novo Nordisk », a écrit Novo dans sa plainte.

Mais Eli Lilly, dont le siège se trouve à Indianapolis, a déclaré soutenir fermement ses publicités, qui s’appuient sur les résultats de son essai SURMOUNT-5. Cet essai — achevé en 2024 — a comparé des patients recevant 10 mg ou 15 mg de Zepbound de Lilly à des patients recevant des doses de 1,7 mg ou 2,4 mg de Wegovy. La FDA a approuvé une dose de 7,2 mg de Wegovy en mars de cette année.

« Plutôt que de rivaliser sur le fond de ses produits, Novo demande à un tribunal d’empêcher Lilly de communiquer les résultats de cet essai », a déclaré un porte-parole de Lilly dans un communiqué. « Nous continuerons à nous concentrer sur les données scientifiques et à nous défendre vigoureusement contre cette action en justice. »

Novo et Lilly sont engagées dans une bataille acharnée pour la domination du marché américain des médicaments contre l’obésité, dont les analystes estiment que l’ devrait dépasser les 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Les États-Unis font partie des rares pays à autoriser les laboratoires pharmaceutiques à faire de la publicité pour des médicaments sur ordonnance directement auprès des consommateurs. Les laboratoires dépensent chaque année des milliards de dollars en publicité télévisée et autres supports.

Novo a été le premier à commercialiser Wegovy, un traitement injectable amaigrissant, mais a ensuite cédé la première place à Zepbound, le produit concurrent de Lilly. Après avoir remplacé son directeur général et publié plusieurs avertissements sur résultats l’année dernière, Novo a riposté avec la version orale de Wegovy, dont la forte demande s’est maintenue malgré le lancement du comprimé concurrent de Lilly.

Novo a déclaré qu’elle demandait une ordonnance judiciaire obligeant Lilly à retirer les publicités et à mener une campagne publicitaire rectificative. Elle a ajouté qu’elle comptait demander une injonction préliminaire si Lilly ne retirait pas volontairement les publicités.

Les laboratoires pharmaceutiques se poursuivent régulièrement en justice pour des violations de brevets. Les poursuites pour publicité mensongère sont moins courantes.

Novo réclame également des dommages-intérêts, notamment les bénéfices de Lilly pouvant être attribués à ces publicités. «Les dommages-intérêts pourraient être importants compte tenu de la taille du marché de ces médicaments si Novo parvient à prouver les bénéfices supplémentaires de Lilly ou ses propres pertes de bénéfices liées à la campagne publicitaire trompeuse », a déclaré par e-mail la professeure Alexandra Roberts de la faculté de droit de l’université Northeastern. « Mais étant donné le peu de temps écoulé depuis l’autorisation de la dose plus élevée de Wegovy en mars 2026, les dommages-intérêts pourraient être limités par la durée pendant laquelle ces allégations trompeuses ont circulé », a-t-elle ajouté.

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO , cotées à la Bourse de Copenhague, ont chuté de 2 % dans l’après-midi, tandis que celles de Lilly ont légèrement progressé, gagnant 0,5 %.

« MENTION DE MISE EN GARDE INSUFFISANTE » DANS LES PUBLICITÉS

Novo a indiqué avoir adressé à Lilly une lettre de mise en demeure en avril, après que les États-Unis eurent approuvé une dose de 7,2 milligrammes de Wegovy. Lilly n’a pas répondu à cette lettre, a déclaré à Reuters John Kuckelman, directeur juridique de Novo, ajoutant que la société avait plutôt inséré dans ses publicités ce qu’il a qualifié de « mention de mise en garde insuffisante ».

Novo affirme que l’ampleur de la campagne de Lilly est colossale. La campagne publicitaire a été diffusée auprès des consommateurs plus de 700 millions de fois rien que depuis que Lilly a modifié sa publicité à la suite de la lettre de Novo fin avril.

M. Kuckelman a indiqué que les publicités de Lilly comparent les résultats de perte de poids d’environ 50 livres pour le Zepbound à ceux d’environ 33 livres pour le Wegovy, alors qu’aucun essai comparatif direct n’a mis en parallèle les doses maximales autorisées de ces médicaments. Il a précisé que des essais distincts de phase avancée portant sur les doses maximales avaient montré une perte de poids moyenne d’environ 48 livres pour le Zepbound et de 47 livres pour le Wegovy.