 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 133,73
-0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk veut doubler Pfizer pour le rachat de Metsera
information fournie par AOF 30/10/2025 à 12:23

(AOF) - Novo Nordisk a confirmé avoir soumis une offre non sollicitée pour l’acquisition de Metsera, alors que Pfizer avait annoncé fin septembre la conclusion d’un accord définitif pour le rachat de la même société. Le laboratoire danois propose 56,50 dollars par action Metsera en espèces, soit une valeur boursière globale d’environ 6,5 milliards de dollars ou une valeur d’entreprise de 6 milliards de dollars.

Novo Nordisk propose également des droits à valeur conditionnelle pouvant atteindre 21,25 dollars par titre, soit une valeur globale d'environ 2,5 milliards de dollars, en fonction de la réalisation de certaines étapes cliniques et réglementaires.

De son côté, le 22 septembre, Pfizer avait indiqué qu'il allait mettre sur la table 47,50 dollars par titre, soit une valeur d'entreprise d'environ 4,9 milliards de dollars et un droit à une valeur conditionnelle pouvant atteindre 22,50 dollars par titre.

Au total, le Danois pourrait verser 8,186 milliards de dollars pour cette opération, là où Pfizer a prévu environ 7,370 milliards de dollars pour effectuer cette transaction. La question est désormais de savoir si l'Américain est prêt à soumettre une offre plus élevée que celle de son concurrent.

L'objectif de Metsera est de réduire le fardeau physique, émotionnel et économique de l'obésité, un secteur dans lequel Pfizer a échoué et dans lequel Novo Nordisk souhaite se renforcer, tout en évitant que les produits en cours de développement de Metsera ne reviennent à l'un de ses concurrents.

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
43,525 EUR Tradegate -2,20%
NOVO NORD BR/RG-B
43,350 EUR XETRA -3,27%
NOVO NORD BR/RG-B
323,600 DKK LSE Intl -4,44%
NOVO NORD BR/RG-B
52,3400 USD OTCBB +1,30%
PFIZER
24,310 USD NYSE -0,88%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank