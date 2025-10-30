Novo Nordisk veut doubler Pfizer pour le rachat de Metsera

(AOF) - Novo Nordisk a confirmé avoir soumis une offre non sollicitée pour l’acquisition de Metsera, alors que Pfizer avait annoncé fin septembre la conclusion d’un accord définitif pour le rachat de la même société. Le laboratoire danois propose 56,50 dollars par action Metsera en espèces, soit une valeur boursière globale d’environ 6,5 milliards de dollars ou une valeur d’entreprise de 6 milliards de dollars.

Novo Nordisk propose également des droits à valeur conditionnelle pouvant atteindre 21,25 dollars par titre, soit une valeur globale d'environ 2,5 milliards de dollars, en fonction de la réalisation de certaines étapes cliniques et réglementaires.

De son côté, le 22 septembre, Pfizer avait indiqué qu'il allait mettre sur la table 47,50 dollars par titre, soit une valeur d'entreprise d'environ 4,9 milliards de dollars et un droit à une valeur conditionnelle pouvant atteindre 22,50 dollars par titre.

Au total, le Danois pourrait verser 8,186 milliards de dollars pour cette opération, là où Pfizer a prévu environ 7,370 milliards de dollars pour effectuer cette transaction. La question est désormais de savoir si l'Américain est prêt à soumettre une offre plus élevée que celle de son concurrent.

L'objectif de Metsera est de réduire le fardeau physique, émotionnel et économique de l'obésité, un secteur dans lequel Pfizer a échoué et dans lequel Novo Nordisk souhaite se renforcer, tout en évitant que les produits en cours de développement de Metsera ne reviennent à l'un de ses concurrents.