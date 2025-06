Novo Nordisk: vers un passage de l'amycrétine en phase 3 information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce son intention de faire passer l'amycrétine par voies sous-cutanées et orales en phase 3 de développement dans la gestion du poids, sur la base d'études cliniques terminées et de commentaires reçus des autorités réglementaires.



Le laboratoire pharmaceutique danois prévoit maintenant d'initier un programme de développement de phase 3 avec l'amycrétine pour les adultes en surpoids ou obèses au cours du premier trimestre 2026.



Agoniste unimoléculaire à longue durée d'action du GLP-1 et des récepteurs de l'amyline en cours de développement, l'amycrétine vise à fournir un traitement efficace et pratique pour les adultes en surpoids ou obèses et pour ceux atteints de diabète de type 2.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.