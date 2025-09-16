Novo Nordisk va tester des médicaments pour la perte de poids dans une plus large gamme de pathologies liées à l'obésité

Novo Nordisk NOVOb.CO prévoit d'examiner, dans le cadre d'essais cliniques, si ses futurs médicaments amaigrissants peuvent traiter un large éventail de problèmes de santé liés à l'obésité, comme il a déjà commencé à le faire avec son médicament phare, le Wegovy.

Le fabricant danois de médicaments a pour objectif d'accumuler des preuves sur les pathologies liées à l'obésité, qu'elles soient graves ou plus courantes, qui affectent la vie quotidienne des patientes et patients, comme l'arthrose du genou et l'apnée du sommeil, a déclaré Martin Holst Lange, responsable de la recherche et du développement chez Novo Nordisk, lors d'une interview accordée à Reuters dans le cadre de la conférence de l'Association européenne pour l'étude du diabète, qui se tient à Vienne.

"Nous savons que l'obésité est en fait liée à plus de 200 comorbidités différentes", a déclaré M. Lange.

Novo n'a pas divulgué les conditions qu'il prévoit d'étudier dans les futurs essais de ses thérapies expérimentales CagriSema et amycrétine. La société a déjà reçu l'approbation réglementaire pour le semaglutide en tant que traitement pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

L'entreprise attend également d'ici la fin de l'année les résultats d'un essai très attendu sur le semaglutide - le principe actif de ses médicaments phares Wegovy et Ozempic - dans la maladie d'Alzheimer, marquant ainsi son avancée au-delà du traitement de l'obésité et du diabète.

"Tout résultat significatif serait cliniquement pertinent, car il impliquerait un retard dans le déclin des fonctions cognitives", a déclaré M. Lange. "Dans un contexte où très peu de traitements sont disponibles pour les patientes et patients atteints de la maladie d'Alzheimer, cela serait significatif." Mais il a mis en garde: "Nous considérons qu'il s'agit d'un risque élevé."

Les analystes d'UBS estiment que la probabilité de succès de l'essai n'est que de 10 %, mais notent que des résultats positifs pourraient générer 15 milliards de dollars de recettes annuelles supplémentaires pour Novo Nordisk.

Les analystes de Barclays ont déclaré dans une note récente que les résultats de l'essai seraient essentiels pour déterminer si le programme Alzheimer de Novo Nordisk peut devenir un nouveau pilier de croissance à long terme.

M. Lange s'est exprimé quelques jours après que la société a annoncé qu'elle supprimera 9 000 emplois pour tenter de relancer la croissance et de repousser la concurrence de son rival américain Eli Lilly. La restructuration, qui devrait permettre d'économiser environ 1,25 milliard de dollars par an, comprend l'arrêt de certaines recherches sur des médicaments en phase précoce.