Novo Nordisk va supprimer 9 000 emplois dans le cadre d'une restructuration

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO va supprimer 9 000 emplois globalement dans le cadre d'une restructuration, dans le but d'économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,26 milliard de dollars) par an, a déclaré la société, mercredi.

(1 $ = 6,3724 couronnes danoises)