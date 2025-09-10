 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novo Nordisk va supprimer 9 000 emplois dans le cadre d'une restructuration
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO va supprimer 9 000 emplois globalement dans le cadre d'une restructuration, dans le but d'économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,26 milliard de dollars) par an, a déclaré la société, mercredi.

(1 $ = 6,3724 couronnes danoises)

