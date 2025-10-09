Novo Nordisk va s'offrir Akero Therapeutics pour près de 5,2 milliards de dollars

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé la conclusion d’un accord définitif en vue d’acquérir l’Américain Akero Therapeutics (+17,15%, à 54,47 dollars), une société cotée en bourse aux États-Unis en phase clinique qui développe des traitements innovants pour les patients atteints de maladies métaboliques graves, caractérisées par d’importants besoins médicaux non satisfaits. Akero Therapeutics a notamment développé l’Éfruxifermine, un traitement potentiellement de premier ordre pour la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

Ce produit est actuellement en phase 3 de développement pour le traitement des patients atteints de fibrose hépatique modérée à avancée et de personnes touchées par la cirrhose.

Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk procédera à l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation d'Akero Therapeutics au prix de 54 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur totale de 4,7 milliards de dollars au cours de clôture de mercredi.

En outre, les actionnaires d'Akero recevront un CVR (contingent value right) non transférable donnant droit à un paiement supplémentaire de 6 dollars par action, soit environ 0,5 milliard de dollars, dès l'approbation réglementaire américaine d'Éfruxifermine pour le traitement de la cirrhose compensée due à la MASH.

Le communiqué de presse du laboratoire danois explique que cette opération de croissance externe reflète la stratégie à long terme qui vise à développer des médicaments innovants et différenciés et à traiter des millions de personnes supplémentaires atteintes de diabète, d'obésité et de leurs comorbidités.

AOF - EN SAVOIR PLUS