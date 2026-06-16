Novo Nordisk va bientôt demander l'autorisation de mise sur le marché du comprimé Wegovy en Chine, a déclaré son directeur général

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Novo Nordisk NOVOb.CO prévoit de demander « très prochainement » l'autorisation des autorités chinoises pour sa pilule amaigrissante, a déclaré mardi son directeur général Mike Doustdar, alors que la société s'efforce de rattraper son concurrent Eli Lilly LLY.N sur le deuxième marché pharmaceutique mondial. Le géant danois des médicaments Novo et la société américaine Eli Lilly estiment que les pilules amaigrissantes pourraient séduire les patients réticents à l'idée de recourir à des injections et se livrent à une course effrénée pour étendre l'utilisation de médicaments qui ont transformé le traitement de l'obésité et redessiné l'industrie pharmaceutique mondiale.

Eli Lilly a déclaré en mars avoir déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'orforglipron, son agoniste GLP-1 non peptidique oral à prise unique quotidienne, auprès de l'autorité chinoise de régulation des médicaments à la fin de l'année 2025.

Le comprimé Wegovy de Novo, approuvé aux États-Unis et au Royaume-Uni, contient du sémaglutide, le même principe actif que son médicament injectable à succès du même nom et que l'Ozempic.

En Chine, les ventes de médicaments GLP-1 via les deux principales plateformes de commerce électronique, Alibaba

9988.HK et JD.com 9618.HK , ont totalisé environ 1,4 milliard de yuans (207 millions de dollars) au premier trimestre, selon Jefferies.