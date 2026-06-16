 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk va bientôt demander l'autorisation de mise sur le marché du comprimé Wegovy en Chine
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 07:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO prévoit de demander “très prochainement” l'autorisation des autorités chinoises pour son comprimé amaigrissant, a déclaré mardi son directeur général, Mike Doustdar, dans le but de rattraper son concurrent Eli Lilly LLY.N sur le deuxième marché pharmaceutique mondial.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 130,655 USD NYSE -0,19%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,8 -0,67%
CAC 40
8 406,75 +0,27%
TOTALENERGIES
72,68 -0,44%
SPACEX
192,5 +19,60%
HAFFNER ENERGY
0,304 -2,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank