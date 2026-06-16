Novo Nordisk va bientôt demander l'autorisation de mise sur le marché du comprimé Wegovy en Chine

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Novo Nordisk NOVOb.CO prévoit de demander “très prochainement” l'autorisation des autorités chinoises pour son comprimé amaigrissant, a déclaré mardi son directeur général, Mike Doustdar, dans le but de rattraper son concurrent Eli Lilly LLY.N sur le deuxième marché pharmaceutique mondial.