Novo Nordisk : tutoie 500DKK, tous signaux baissiers validés information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 13:05









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk dévisse au contact des 507DKK, conséquence prévisible de la cassure de la MM200 (qui gravite vers 552DKK).

Le titre qui oscillait depuis le 20 décembre entre 550 et 660DKK vient de ressortir par le bas de son corridor: on assiste à réplication baissière de la structure en 'tête/épaules/épaules/épaules' du rallye 138/1.030DKK.

Novo Nordisk glisse en direction de 500DKK (50% de repli) puis pourrait enchaîner sur 450E... sans exclure un objectif moyen terme de 390E.









