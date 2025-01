Novo Nordisk: succès d'une étude pour la perte de poids information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk indique que son étude de phase 3b STEP UP a atteint son critère d'évaluation principal, en démontrant une perte de poids statistiquement significative et supérieure à la semaine 72 avec le sémaglutide sous-cutané 7,2 mg par rapport au placebo.



A partir d'un poids corporel moyen de base de 113 kg, les personnes traitées par le sémaglutide 7,2 mg ont en effet obtenu une perte de poids supérieure de 20,7%, contre des réductions de 17,5% avec le sémaglutide 2,4 mg et de 2,4% avec le placebo.



De plus, 33,2% de ceux qui ont reçu du sémaglutide 7,2 mg ont constaté une perte de poids de 25% ou plus, contre 16,7% avec le sémaglutide 2,4 mg et 0,0% avec le placebo. Dans l'essai, le sémaglutide 7,2 mg semblait avoir un profil sûr et bien toléré.





