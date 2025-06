Novo Nordisk sera présent au congrès de l'ADA pour dévoiler certaines avancées

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé sa participation à la 85ème édition de la conférence annuelle de l’American Diabete Association au cours de laquelle il présentera de nouvelles données issues de son portefeuille de produits en santé métabolique et cardiovasculaire. Ce congrès se tiendra à Chicago du 20 au 23 juin prochain. Le laboratoire compte notamment dévoiler les données de l’essai Step Up concernant l’administration d’une dose plus élevée de Wegovy pour les personnes nécessitant une perte de poids plus importante.

La société dévoilera également sur l'amycrétine, un candidat-médicament en développement, démontrant l'engagement de Novo Nordisk en faveur de l'innovation dans le domaine de l'obésité et des solutions de soins de santé individualisées.

AOF - EN SAVOIR PLUS