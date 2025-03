Novo Nordisk : replonge sous 550DKK information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk replonge sous 550DKK suite à l'annonce de résultats jugés décevants pour le CagriSema, malgré la satisfaction de plusieurs critères d'efficacité (mais des concurrents semblent capables de faire mieux).

Le titre qui oscillait depuis le 20 décembre entre 550 et 660DKK menace la base du corridor, ce qui pourrait constituer une nouvelle étape de correction avec une réplication de la structure en 'tête/épaules/épaules/épaules' du rallye 138/1.030DKK.

La prochaine étape corrective pourrait se prolonger en direction de 500DKK (50% de repli) puis 450E... sans exclure un objectif moyen terme de 390E.





