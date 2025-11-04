Novo Nordisk renforce son offre de rachat de Metsera en proposant un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars

Novo Nordisk NOVOb.CO offre désormais jusqu'à 10 milliards de dollars pour Metsera MTSR.O , contre une offre précédente de 8,5 milliards de dollars, a déclaré mardi le développeur de médicaments contre l'obésité.