Novo Nordisk renforce son offre de rachat de Metsera en proposant un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO offre désormais jusqu'à 10 milliards de dollars pour Metsera MTSR.O , contre une offre précédente de 8,5 milliards de dollars, a déclaré mardi le développeur de médicaments contre l'obésité.
