Novo Nordisk: relèvement des prévisions pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce un relèvement de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel à taux de change constants (TCC) pour les neuf premiers mois de 2023 et pour l'ensemble de l'année en cours.



Au cours des neuf premiers mois de 2023, le laboratoire pharmaceutique danois estime que son chiffre d'affaires a augmenté de 33% et que son résultat opérationnel s'est accru de 37%, hors effets de changes.



Aussi, pour l'ensemble de l'année, le groupe spécialisé notamment dans le traitement du diabète anticipe désormais des croissances à TCC de 32-38% pour les ventes et de 40-46% pour l'EBIT, à comparer à des fourchettes-cibles précédentes de 27-33% et 31-37%.



Novo Nordisk explique que ces perspectives reflètent principalement des attentes plus élevées pour les volumes vendus d'Ozempic aux États-Unis et des ajustements des ventes de brutes à nettes pour Ozempic et Wegovy aux États-Unis.