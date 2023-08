Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: rachat de la biotech canadienne Inversago information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé jeudi qu'il avait trouvé un accord en vue de racheter la société biotechnologique canadienne Inversago pour un montant qui pourrait atteindre 1.075 millions de dollars en numéraire.



Etablie à Montréal, Inversago s'est spécialisée dans le développement de thérapies ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie.



L'entreprise a pour ambition de développer de nouvelles options thérapeutiques dans le traitement de plusieurs troubles métaboliques, telles que le diabète ou la NASH.



Dans un communiqué, Novo explique qu'il entend s'intéresser au INV-202, le principal candidat d'Inversago, dans le traitement de l'obésité et des complications liées à l'obésité.



Le rachat d'Inversago, qui emploie 22 personnes, devrait être bouclé d'ici à la fin de l'année.



Cotée à la Bourse de Copenhague, l'action Novo Nordisk se repliait de 1,7% jeudi suite à la publication de résultats de deuxième trimestre ressortis légèrement inférieurs aux prévisions du marché.





