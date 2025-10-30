Novo Nordisk propose le rachat de Metsera pour un montant pouvant atteindre 9 MdUSD
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 11:46
L'offre prévoit le rachat de toutes les actions ordinaires de Metsera à 56,50 dollars par action, valorisant la société à environ 6,5 MdUSD, assortie de droits de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre 21,25 dollars par action, soit jusqu'à 2,5 MdUSD supplémentaires selon la réalisation de jalons cliniques et réglementaires.
La contrepartie en numéraire serait versée à la signature contre des actions préférentielles sans droit de vote représentant 50% du capital, les CVR étant émis à la clôture pour le solde.
La proposition reste soumise à l'examen du conseil d'administration de Metsera.
A lire aussi
-
La société suisse Proton, spécialisée dans la protection de la vie privée sur internet, a lancé jeudi un observatoire sur les violations de données détectées sur le dark web, dans l'objectif de mettre en lumière la cybercriminalité. Cet observatoire est chargé ... Lire la suite
-
Roblox revoit à la hausse ses prévisions annuelles de réservations, les jeux viraux attirant de nombreuses dépenses
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala Roblox RBLX.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles de réservations ... Lire la suite
-
Donald Trump a ordonné jeudi la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires, après des annonces de Vladimir Poutine sur le développement de nouvelles capacités atomiques, que ce dernier s'est empressé de minimiser. L'annonce, lapidaire, du président ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. Israël a affirmé que ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer