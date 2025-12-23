 Aller au contenu principal
Novo Nordisk progresse grâce à l'approbation d'une pilule amaigrissante aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires d'analystes, met à jour les mouvements d'actions, ajoute des jalons)

23 décembre - ** Les actions du danois Novo Nordisk

NOVOb.CO augmentent d'environ 7,5 % après que la FDA américaine a approuvé la pilule amaigrissante du fabricant

** Per Hansen, analyste chez Nordnet, déclare que l'on s'attendait à ce que la pilule soit approuvée en 2025 et qu'elle soit prête à être commercialisée au début de 2026

** Il souligne que Novo lancera sa pilule avant Eli Lilly, dont l'approbation est attendue dans les 3-4 prochains mois

** Cette décision donne à Novo un avantage dans la course à la commercialisation d'un médicament oral puissant pour perdre du poids, alors qu'il cherche à regagner le terrain perdu par rapport à son rival Eli Lilly LLY.N .

** Sydbank considère l'approbation et le lancement de la pilule Wegovy comme une étape importante dans la compétition avec Eli Lilly sur le marché du traitement de l'obésité

** "Malgré un temps de traitement plus rapide par la FDA, nous estimons que l'orforglipron d'Eli Lilly ne sera pas sur le marché avant le deuxième trimestre 2026. Cela donne à Novo Nordisk une légère avance sur le marché américain", indique Sydbank dans une note

** Si les gains se maintiennent, les actions de Novo Nordisk devraient connaître leur meilleure journée depuis mars 2024

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 076,155 USD NYSE +0,49%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
