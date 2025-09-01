 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novo Nordisk progresse après les données de Wegovy
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 09:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent d'environ 3% après que le fabricant danois de médicaments ait déclaré que son médicament pour la perte de poids Wegovy réduit le risque cardiaque de 57% par rapport aux traitements rivaux d'Eli Lilly LLY.N .

** Per Hansen, analyste chez Nordnet, indique que l'étude est l'une des raisons de l'évolution du cours de l'action, bien qu'il note que la question est de savoir dans quelle mesure les données sont importantes pour les investisseurs

** En réalité, les investisseurs n'ont pas accordé plus d'importance à ces effets positifs", dit Hansen, ajoutant que la perte de poids a été le facteur le plus important en termes d'investissement

** Zealand Pharma ZELA.CO , son concurrent national de Novo, est en hausse d'environ 4 % dans les premiers échanges

** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, l'action Novo a baissé d'environ 43 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
732,580 USD NYSE +0,04%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ZEALAND PHARMA
453,200 DKK LSE Intl +2,86%
