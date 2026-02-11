Novo Nordisk prévoit de lancer des flacons de Wegovy

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mercredi qu'il prévoyait de lancer sa pilule amaigrissante Wegovy en flacons.

"Nous explorons différentes présentations de Wegovy, y compris des flacons - certains seront lancés cette année, d'autres à l'avenir", a déclaré la société.

Novo vend actuellement Wegovy en version injectable et orale.

Son rival Eli Lilly LLY.N a commencé à vendre des flacons des deux doses les plus faibles de son médicament amaigrissant populaire Zepbound en 2024.

L'année dernière, Lilly a réduit le prix des flacons de Zepbound de 50 dollars ou plus et a élargi la gamme des doses vendues en ligne.

Novo et Lilly se livrent une lutte acharnée sur le marché des médicaments contre l'obésité, Novo essayant de reconquérir sa couronne après une année meurtrière au cours de laquelle Zepbound a dépassé Wegovy en termes de prescriptions aux États-Unis.