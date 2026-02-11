 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk prévoit de lancer des flacons de Wegovy
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mercredi qu'il prévoyait de lancer sa pilule amaigrissante Wegovy en flacons.

"Nous explorons différentes présentations de Wegovy, y compris des flacons - certains seront lancés cette année, d'autres à l'avenir", a déclaré la société.

Novo vend actuellement Wegovy en version injectable et orale.

Son rival Eli Lilly LLY.N a commencé à vendre des flacons des deux doses les plus faibles de son médicament amaigrissant populaire Zepbound en 2024.

L'année dernière, Lilly a réduit le prix des flacons de Zepbound de 50 dollars ou plus et a élargi la gamme des doses vendues en ligne.

Novo et Lilly se livrent une lutte acharnée sur le marché des médicaments contre l'obésité, Novo essayant de reconquérir sa couronne après une année meurtrière au cours de laquelle Zepbound a dépassé Wegovy en termes de prescriptions aux États-Unis.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 014,910 USD NYSE -0,94%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank