Novo Nordisk: présente les résultats de l'essai STEP UP

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a présenté les résultats de l'essai de phase 3b STEP UP mené auprès de personnes obèses non diabétiques lors des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA), à Chicago, aux États-Unis.



Dans l'essai STEP UP, la dose la plus élevée de Wegovy ® (sémaglutide 7,2 mg) a entraîné une perte de poids moyenne de 21 %, un tiers des participants ayant perdu 25 % ou plus de leur poids corporel par rapport au placebo à 72 semaines.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande de mise à jour de l'étiquette de la dose plus élevée de Wegovy ® dans l'UE au cours du second semestre 2025, suivie de soumissions réglementaires sur d'autres marchés où Wegovy ® est déjà approuvé.



' L'essai STEP UP a démontré qu'il est possible d'augmenter la dose de sémaglutide et d'obtenir une perte de poids plus importante que précédemment, conformément au profil d'innocuité établi du sémaglutide. Cela pourrait offrir une autre option aux personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs de poids ', a déclaré Sean Wharton, auteur principal de l'étude et directeur médical de la Clinique médicale Wharton, au Canada.



' Nous savons déjà que le sémaglutide peut avoir des effets bénéfiques sur la santé des personnes atteintes de maladies cardiaques, de maladies du foie, d'arthrose du genou, de diabète de type 2 et de prédiabète. Ces résultats contribuent à offrir aux patients obèses davantage d'options pour améliorer leur poids et leur santé globale. '





