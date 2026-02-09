Novo Nordisk poursuit Hims après que la pilule amaigrissante à 49 dollars a suscité des réactions négatives de la part de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Novo bondissent de près de 6 % après l'abandon par Hims d'une pilule amaigrissante à 49 $

*

La décision de la FDA est le signe d'une plus grande sévérité à l'égard des médicaments composés à base de GLP-1

*

Hims a retiré sa pilule à base de semaglutide suite à des réactions négatives

*

La position de la FDA améliore les perspectives pour les traitements de marque de Novo et Lilly

(Ajout de commentaires de Hims dans les paragraphes 5-6, et de l'avocat général de Novo dans le paragraphe 4.) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Novo Nordisk a poursuivi Hims and Hers Health HIMS.N lundi pour violation de brevet après que la société américaine de télésanté a lancé, puis annulé, une copie à 49 $ de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo, suite à une réaction rapide des autorités américaines.

Les actions de Novo NOVOb.CO ont bondi de près de 6 % lundi, tandis que Hims a chuté de 25 % dans la matinée. Les actions de Novo et de son rival Eli Lilly LLY.N ont chuté la semaine dernière après l'introduction par Hims de la pilule à prix réduit , qui semblait devoir éroder les recettes de Novo et mettre en péril son évolution vers un marché de consommateurs payant en espèces.

Le procès, qui couvre les médicaments amaigrissants de Novo sous forme de pilules et d'injectables, met en lumière les frictions entre les fabricants de médicaments contre l'obésité et les pharmacies qui mélangent les ingrédients actifs, ce qui nuit aux bénéfices des fabricants de médicaments originaux.

"Il y a maintenant un nombre croissant de parties qui ont dit que c'en était assez de la situation des préparations magistrales aux États-Unis", a déclaré John Kuckelman, avocat général de Novo Nordisk, à Reuters, ajoutant que le lancement de la pilule de Hims était un "point de basculement."

Le procès, selon Hims, est une "attaque flagrante" de Novo contre "des millions d'Américains qui comptent sur les médicaments composés pour avoir accès à des soins personnalisés."

"Une fois de plus, Big Pharma utilise le système judiciaire américain pour limiter le choix des consommateurs."

LA GUERRE CONTRE LES PRÉPARATEURS DE GLP-1 EN GÉNÉRAL

Selon les analystes, le procès et la réponse exceptionnellement rapide de la Food and Drug Administration (FDA) pourraient marquer une répression plus large des préparations magistrales de GLP-1, ce qui pourrait atténuer la concurrence sur les traitements brevetés de perte de poids des grands fabricants.

"Ils ne déclarent pas seulement la guerre à la pilule Wegovy de Hims & Hers, mais aux préparateurs de GLP-1 en général", a déclaré Soren Lontoft Hansen, analyste chez Sydbank.

Novo a déclaré qu'elle "demandait au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et qu'elle cherchait à obtenir des dommages-intérêts."

La réglementation américaine autorise les pharmacies composites à fabriquer et à vendre certains médicaments de marque en cas de pénurie. Toutefois, en l'absence de pénurie, les préparations magistrales ne sont autorisées aux États-Unis que lorsque le médicament est personnalisé pour un patient, par exemple à des doses qui ne sont pas disponibles dans les médicaments de marque.

NOVO ET LILLY ONT CONCLU DES ACCORDS DE PRIX AVEC TRUMP

Hims, dont la pilule était basée sur le semaglutide - l'ingrédient actif des médicaments à succès Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk - a déclaré samedi qu'elle cesserait de proposer le traitement.

Novo et Lilly ont conclu des accords de prix très médiatisés avec le président américain Donald Trump l'année dernière et leurs médicaments pour la perte de poids figurent en bonne place sur le nouveau site Web de médicaments à prix réduits TrumpRx.

"Je pense que la FDA a clairement indiqué qu'elle ne tolérerait pas une pilule Wegovy composée. Il s'agit d'une attaque contre l'autorité de la FDA", a déclaré Markus Manns chez Union Investment, actionnaire de Novo et de Lilly.

Les actions de Lilly, déjà proches de leur niveau record, ont augmenté d'environ 1 %.

RARE VICTOIRE POUR NOVO DANS SA LUTTE CONTRE LES MÉDICAMENTS COMPOSÉS

La FDA a déclaré vendredi qu'elle limiterait les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés, ce qui a contribué à relancer les actions de Novo.

Néanmoins, une concurrence intense se poursuit sur le marché du GLP-1, qui évolue rapidement, car Eli Lilly et les pharmacies composites proposent des versions injectables du semaglutide.

La valeur boursière de Novo Nordisk a chuté de près de 50 % au cours de l'année écoulée. La semaine dernière, ses actions ont chuté de 17 % en une journée, après qu'elle a signalé une "pression sans précédent sur les prix."

Malgré son rôle de pionnier sur le marché des médicaments contre l'obésité, les récents revers montrent à quel point la domination de Novo s'est rapidement érodée. Et comme la pilule GLP-1 orale d'Eli Lilly, l'orforglipron, devrait être approuvée par la FDA en avril, la concurrence devrait s'intensifier.

Sur le marché clé des États-Unis, les médicaments contre l'obésité fabriqués par Novo Nordisk et Lilly sont à l'origine d'une évolution vers un marché axé sur le consommateur , dans lequel les fabricants de médicaments se tournent vers les canaux de paiement en espèces et la télésanté pour atteindre des dizaines de millions d'Américains.