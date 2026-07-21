Novo Nordisk poursuit Eli Lilly en justice pour publicité mensongère

par Maggie Fick et Michael Erman

Novo Nordisk NOVOb.CO a intenté mardi une action en justice contre son concurrent Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral du New Jersey, aux États-Unis, accusant le laboratoire pharmaceutique américain, qui affirmait que ses médicaments amaigrissants étaient plus efficaces que les siens, de publicité mensongère.

Selon la société danoise, Eli Lilly a enfreint les lois fédérales et certaines législations d'État, notamment la "loi Lanham", relatives à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale, par le biais de campagnes de promotion menées à l’échelle nationale pour le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Novo Nordisk a affirmé que son concurrent a comparé les doses maximales autorisées de ses médicaments à des doses plus faibles des produits Wegovy et Ozempic de l'entreprise européenne, tout en omettant de mentionner des versions plus récentes à plus forte dose qui, selon elle, permettent une perte de poids plus importante.

"Ces publicités sont malveillantes et trompeuses, car Lilly cite sciemment des essais cliniques obsolètes qui comparent les doses les plus élevées des médicaments de Lilly à des doses plus faibles des médicaments de Novo Nordisk", a déclaré Novo Nordisk dans sa plainte.

Eli Lilly n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette affaire.

Novo Nordisk, spécialisée dans le diabète, a déclaré demander une ordonnance judiciaire obligeant la société américaine à retirer les publicités et à mener une campagne publicitaire rectificative. Elle a ajouté qu’elle entendait lui demander une injonction préliminaire si elle ne retirait pas volontairement les publicités.

Le géant danois réclame également des dommages-intérêts, notamment les bénéfices de Eli Lilly pouvant être attribués à ces publicités.

L'action Eli Lilly LLY.N a reculé de 0,5% à 1141,84 dollars en avant-Bourse, tandis que l'action Novo Nordisk

NOVOb.CO , cotée à Copenhague, a perdu 1,7% dans l'après-midi.

(Rédigé par Maggie Fick et Michael Erman; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)