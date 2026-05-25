Novo Nordisk obtient une recommandation positive du CHMP

Novo Nordisk a dévoilé une décision positive du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le CHMP a émis un avis positif, recommandant ainsi l'autorisation de mise sur le marché du Wegovy (Sémaglutide) 7,2 mg, sous forme de stylo unidose pour les personnes souffrant d'obésité.

Ce traitement est déjà disponible dans l'Union européenne pour les adultes atteints d'obésité, à raison de trois injections de 2,4 mg, et s'appuie sur les résultats du programme d'essais cliniques Step Up.

Lors de cet essai, une injection hebdomadaire de Sémaglutide 7,2 mg a permis d'obtenir une perte de poids moyenne de 20,7% chez des patients obèses, et environ une personne sur trois a enregistré une perte de poids égale ou supérieure à 25%.

Le Wegovy 7,2 mg en stylo unidose est déjà approuvé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. La société danoise prévoit de lancer le Wegovy 7,2 mg en stylo unidose dans l'Union européenne au troisième trimestre 2026.