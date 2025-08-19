Novo Nordisk: nouvelle collaboration avec BioMed X dans l'administration orale des peptides information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 15:57









(Zonebourse.com) - BioMed X, un institut de recherche biomédicale basé à Heidelberg, a annoncé mardi avoir conclu un nouvel accord de collaboration avec Novo Nordisk afin de travailler sur l'administration orale efficace de peptides, ces hormones dont font partie les célèbres médicaments GLP-1 contre l'obésité du laboratoire pharmaceutique danois.



Une équipe de recherche sera constituée et hébergée sur le campus de BioMed X à Heidelberg dans le cadre de ce projet, baptisé 'Rétention prolongée des formulations orales des peptides dans l'intestin', avec l'objectif de mettre au point de nouvelles technologies permettant une rétention prolongée et ciblée de comprimés ou de gélules dans la partie inférieure de l'intestin grêle.



Malgré des progrès significatifs dans la recherche, les formulations orales classiques de peptides restent limitées par une faible perméabilité intestinale et un transit gastro-intestinal rapide rendant urgente, d'après les deux partenaires, la découverture de nouvelles technologies innovantes garantissant une rétention prolongée du médicament dans l'intestin grêle distal.



BioMed X précise que les chercheurs souhaitant participer à ce programme sont invités à soumettre leur candidature via l'espace de recrutement de son site Internet d'ici au 12 octobre 2025.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.