Novo Nordisk: nouvelle collaboration avec BioMed X dans l'administration orale des peptides
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 15:57
Une équipe de recherche sera constituée et hébergée sur le campus de BioMed X à Heidelberg dans le cadre de ce projet, baptisé 'Rétention prolongée des formulations orales des peptides dans l'intestin', avec l'objectif de mettre au point de nouvelles technologies permettant une rétention prolongée et ciblée de comprimés ou de gélules dans la partie inférieure de l'intestin grêle.
Malgré des progrès significatifs dans la recherche, les formulations orales classiques de peptides restent limitées par une faible perméabilité intestinale et un transit gastro-intestinal rapide rendant urgente, d'après les deux partenaires, la découverture de nouvelles technologies innovantes garantissant une rétention prolongée du médicament dans l'intestin grêle distal.
BioMed X précise que les chercheurs souhaitant participer à ce programme sont invités à soumettre leur candidature via l'espace de recrutement de son site Internet d'ici au 12 octobre 2025.
