Novo Nordisk met fin aux travaux sur la thérapie cellulaire pour le diabète afin de réduire les coûts, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du texte et d'éléments de contexte au paragraphe 6)

Novo Nordisk NOVOb.CO a mis fin aux activités de sa division de thérapie cellulaire, qui s'efforçait de trouver un remède au diabète de type 1, a rapporté Bloomberg News vendredi.

La quasi-totalité des 250 employés de la division seront licenciés, indique le rapport, citant le journal danois Borsen.

Novo Nordisk n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan du directeur général Mike Doustdar visant à réduire les effectifs de 11 % et à réaffecter les ressources à des domaines prioritaires tels que les traitements de l'obésité et du diabète, selon le rapport de Bloomberg.

Le fabricant danois de médicaments recherche des partenaires pour poursuivre le développement de ses programmes de thérapie cellulaire, ajoute le rapport.

Jeudi, Novo a déclaré qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant maximum de 5,2 milliards de dollars afin d'avoir accès à un médicament candidat prometteur contre les maladies du foie, dans le cadre de la première grande opération réalisée par le nouveau directeur général du fabricant de médicaments danois pour stimuler la croissance.

