Novo Nordisk: Maziar Mike Doustdar nommé CEO information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 14:00









(Zonebourse.com) - Novo Nordisk fait part de la nomination de Maziar Mike Doustdar au poste de directeur général (CEO), à compter du 7 août, succédant à Lars Fruergaard Jørgensen, qui quittera ses fonctions à la même date.



Mike Doustdar est depuis une décennie le vice-président exécutif des opérations internationales de Novo Nordisk, des activités qui ont plus que doublé leurs ventes sous sa direction, pour atteindre environ 112 milliards de couronnes danoises en 2024.



Emil Kongshøj Larsen, actuellement vice-président principal de la région Europe et Canada (EUCAN), se joindra à la direction et succédera à Mike Doustdar, reprenant donc la responsabilité de vice-président exécutif, opérations internationales.



Par ailleurs, le groupe de santé danois a décidé de fusionner sa recherche-développement (R&D) précoce avec son domaine de développement au sein d'une nouvelle unité de R&D consolidée, sous la direction de Martin Holst Lange.





